البحرين تعلن توقيف ستة أشخاص بتهمة "نشر أخبار كاذبة" مرتبطة بالهجمات الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية السبت إلقاء القبض على ستة أشخاص بتهمة "نشر أخبار كاذبة" على صلة بالهجمات الإيرانية و"تمجيد" الأعمال العدائية لإيران.



وأفادت الداخلية في منشور على منصة إكس بـ"القبض على ستة أشخاص وإحالتهم للنيابة العامة إثر نشرهم مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني وتمجيد أعماله العدائية ونشر أخبار كاذبة".