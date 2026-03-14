سويسرا ترفض طلبين أميركيين لتحليق طائرات مرتبطة بالحرب على إيران

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم السبت أنها ناقشت طلبات قدمتها طائرات عسكرية ورسمية أميركية للتحليق فوق أراضيها، وأنها رفضت طلبين ووافقت على ثلاثة بناء على قانون الحياد السويسري.



وذكرت الحكومة في بيان أنه "يحظر قانون الحياد تحليق الطائرات التابعة لأطراف الصراع التي تخدم أغراضا عسكرية متعلقة بالصراع. ويسمح بالعبور لأغراض إنسانية وطبية، بما في ذلك نقل الجرحى، وكذلك التحليق غير المرتبط بالصراع".