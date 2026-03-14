الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قوات أميركية في قاعدة بالسعودية

أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أنه استهدف بالصواريخ قوات أميركية في قاعدة في محافظة الخرج السعودية.



وقال الحرس إن القاعدة تستخدم لتجهيز "مقاتلات إف-35 وإف-16" وتحوي أماكن لتخزين طائرات التزويد بالوقود.



وفي حين لم يصدر أي تأكيد سعودي لهذا الهجوم، قالت وزارة الدفاع في المملكة في وقت سابق إنها اعترضت ست صواريخ بالستية "أطلقت باتجاه محافظة الخرج".