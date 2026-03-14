الخارجية الفرنسية: "لا خطة فرنسية" لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله

أعلن مصدر من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنه لا يوجد "خطة فرنسية" لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.



وقال: "لقد دعمت فرنسا انفتاح السلطات اللبنانية على إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، وعرضت تسهيل هذه المحادثات. وسيكون على الأطراف المعنية، وحدها دون غيرها، تحديد جدول أعمال هذه المناقشات. وكل ما عدا ذلك مجرد تكهنات."