إسرائيل تعلن قتل مسؤولين استخباريين إيرانيين بضربة في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل في ضربة بطهران الجمعة مسؤولَين استخباريين إيرانيين، في خضم الحرب التي تشنها الدولة العبرية والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.



وأفاد في بيان بأن سلاح الجو "هاجم أمس في طهران وقضى على عبد الله جلالي-نسب وأمير شريعت، وهما من كبار المسؤولين في هيئة الاستخبارات التابعة" لمقر خاتم الأنبياء، وهي قيادة عمليات القوات المسلحة.



وأشار الى أنهما عيّنا بدلا من صالح أسدي الذي كان يقود قسم الاستخبارات في مقر خاتم الأنبياء، وقُتل في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط. ووصفهما بأنهما كانا "من كبار القادة الاستخباراتيين وشخصيتين محوريتين في المؤسسة الاستخباراتية الإيرانية".