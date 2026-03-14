هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة عسكرية في مطار بغداد

استهدف هجوم بطائرات مسيّرة ليل السبت مجمّع مطار بغداد الذي يضم قاعدة عسكرية ومركزا دبلوماسيا أميركيا، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.



وتحدّث مصدر أمني عن "هجوم بثلاث مسيّرات على القاعدة" المعروفة باسم فيكتوري، مشيرا الى أن إحداها "سقطت بالقرب من سياج القاعدة مما أدى الي انفجار واشتعال النيران".



وأفاد مصدر أمني ثانٍ بأن مسيّرة سقطت في محيط القاعدة "وسببت احتراق مخازن وكرفانات خارج سور القاعدة".