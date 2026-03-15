ترامب يدافع عن تخفيف مؤقت للعقوبات على روسيا

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قرار إدارته بتخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل موقت، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وسط تصاعد التوتر مع إيران.



وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، أوضح ترامب أن بلاده تسعى لتأمين إمدادات النفط للعالم، قائلا: "أريد أن يكون لدينا نفط. أريد أن يكون لدى العالم نفط"، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار دفع إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على المشتريات.



وجاء القرار بعد أكثر من 4 سنوات على العقوبات الغربية المشددة ضد روسيا على خلفية شنها حربا على أوكرانيا.