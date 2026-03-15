عراقجي: نرحب بأي مبادرة تنهي الحرب ونؤكد أننا استهدفنا مواقع عسكرية أميركية فقط
2026-03-15 | 07:14
عراقجي: نرحب بأي مبادرة تنهي الحرب ونؤكد أننا استهدفنا مواقع عسكرية أميركية فقط
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن طهران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. وأشار إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والسعودية وسلطنة عمان والدول المجاورة.
ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي القول إن إيران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت للهجوم، مشيراً إلى أنه "من المحتمل أن تكون إسرائيل وراء الهجمات على أهداف مدنية في الدول العربية".
وأكد الوزير الإيراني أن طهران استهدفت فقط مواقع عسكرية أميركية، ولم تشن أي هجمات على منشآت مدنية أو مناطق سكنية في الدول العربية.
وأضاف عراقجي أن المُسيرة "لوكاس" أميركية الصنع، المشابهة لمسيرات "شاهد" الإيرانية، ربما تكون وراء الهجمات على أهداف إقليمية.
وأضاف بقوله "لقد طورت الولايات المتحدة مسيرات من طراز "لوكاس" والتي تشبه إلى حد كبير المسيرة الإيرانية "شاهد""، مشيرًا إلى أنها تُستخدم لتنفيذ ضربات ضد أهداف داخل الدول العربية.
عراقجي: طهران ترحّب بأي مبادرة تؤدّي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل
الحرس الثوريّ الإيرانيّ: استهدفنا مواقع إسرائيلية وأميركية في الإمارات والعراق
عراقجي لقناة بي بي إس الأميركية: من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق
نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أميركي: القوات الأميركية استهدفت الأحد مجموعة واسعة من المواقع العسكرية في إيران
مصدر لفرانس برس: مقتل "قيادي" من حماس بغارة إسرائيلية في صيدا جنوب لبنان
البابا: لإحلال السلام في الشرق الأوسط
إسرائيل توافق على تخصيص أكثر من 800 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"
زيلينسكي يندد بـ"ابتزاز" أوروبيّ لإعادة فتح خط أنابيب دروجبا النفطيّ
ترامب يدافع عن تخفيف مؤقت للعقوبات على روسيا
الرئيس عون قدم تعازيه بالأب الراعي
البابا: لإحلال السلام في الشرق الأوسط
الجيش الأميركي يكشف هويات ستة جنود قُتلوا بحادث تحطم طائرة في العراق
رداءة الطقس تفاقم معاناة النازحين في الخيم على الواجهة البحرية لبيروت
استهداف شقة في محلة شرحبيل...ماذا في التفاصيل؟
غارات اسرائيلية متتالية استهدفت النبطية
الـLBCI تزور سجناء القبة في زمن الصوم: توثيق لشهادات حياة سجناء
سلاح رخيص… وحروب مكلفة: قصة المسيّرات من إيران إلى أوكرانيا
لهذا السبب لم يستهدف ترامب النفط في جزيرة خرج الإيرانية
النبعة تحت غارتين خلال 24 ساعة… من كان الهدف الحقيقي؟
اسرائيل تقطع طرقات وجسور في الجنوب....اهداف غامضة لكن مقلقة
قصف إسرائيلي متواصل منذ الفجر وهدوء حذر في الضاحية… آخر التطورات
وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات
استهداف شقة في محلة شرحبيل...ماذا في التفاصيل؟
رداءة الطقس تفاقم معاناة النازحين في الخيم على الواجهة البحرية لبيروت
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
منخفض جوي يسيطر على لبنان وينحسر ظهر غدٍ الاثنين
القناة ١٣ الإسرائيلية عن مسؤول أمني: نتابع اختفاء مجتبى خامنئي ولا يقين أنه حي وهو لم يتواصل مع احد منذ اسبوعين
غارات اسرائيلية متتالية استهدفت النبطية
لبنان وإسرائيل يقتربان من التفاوض المباشر...بري لـ«الشرق الأوسط»: إيجابيتي رهن وقف النار
