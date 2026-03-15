عراقجي: نرحب بأي مبادرة تنهي الحرب ونؤكد أننا استهدفنا مواقع عسكرية أميركية فقط

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن طهران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. وأشار إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والسعودية وسلطنة عمان والدول المجاورة.



ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي القول إن إيران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت للهجوم، مشيراً إلى أنه "من المحتمل أن تكون إسرائيل وراء الهجمات على أهداف مدنية في الدول العربية".



وأكد الوزير الإيراني أن طهران استهدفت فقط مواقع عسكرية أميركية، ولم تشن أي هجمات على منشآت مدنية أو مناطق سكنية في الدول العربية.



وأضاف بقوله "لقد طورت الولايات المتحدة مسيرات من طراز "لوكاس" والتي تشبه إلى حد كبير المسيرة الإيرانية "شاهد""، مشيرًا إلى أنها تُستخدم لتنفيذ ضربات ضد أهداف داخل الدول العربية.