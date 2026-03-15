اتهم الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الأوروبيين بـ"ابتزاز" كييف لإعادة فتح خط أنابيب دروجبا النفطيّ الذي ينقل النفط الروسيّ.

وأعرب، لمجموعة من الصحافيين، عن قلقه من احتمال تخلي الولايات المتحدة عن أوكرانيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي إنّ الأوروبيين يضغطون عليه لإصلاح خط أنابيب دروجبا، رابطين الأمر بقرض أوروبيّ بقيمة 90 مليار دولار عرقلته بودابست، ويهدف خصوصًا إلى شراء أسلحة لأوكرانيا.

وأضاف: "إنهم يجبرونني على إعادة تشغيل خط دروجبا. قلت لأصدقائنا في أوروبا أن هذا يُسمى ابتزازا".

وتساءل “عما الفرق بين هذا وبين رفع العقوبات عن الروس؟" في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة تخفيف العقوبات على مبيعات النفط الروسي بسبب أزمة النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.

وأكد، قبل شهر من الانتخابات البرلمانية في المجر التي قد تُفضي إلى تغيير الحكومة، أن أوكرانيا مستعدة للتعاون مع أي زعيم مجري "ليس حليفا" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن زيلينسكي أيضا أن أوكرانيا، لا ترغب في خسارة الدعم الأميركي "بسبب" الأزمة في الشرق الأوسط.

وأرسلت كييف هذا الأسبوع متخصصين إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن لنقل خبراتهم في مكافحة طائرات شاهد الإيرانية المسيّرة والتي تستخدمها موسكو ضد كييف منذ عدة سنوات.

وأكد أن الخبراء الأوكرانيين لن يشاركوا في العمليات العسكرية في الخليج.

وقال "لسنا في حالة حرب مع إيران... في الوقت الراهن، الأمر يتعلق فقط بتبادل الخبرات".

كما أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستتسلم نظام الدفاع الجوي "سامب/تي" الجديد من فرنسا هذا العام، وستختبره ضد الصواريخ الباليستية الروسية كبديل لنظام "باتريوت" الأميركي.