وزير الخارجية المصري يبحث مع أمير قطر خفض التصعيد بالمنطقة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.



وذكرت الوزارة في بيان أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء "دعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا لدولة قطر الشقيقة ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في هذا الظرف الدقيق".



وتوجه عبد العاطي إلى قطر ضمن جولة خليجية لبحث التطورات في المنطقة.