الجيش الإيطالي: مسيّرة تضرب قاعدة إيطالية-أميركية في الكويت من دون إصابات

أعلن الجيش الإيطالي تعرض قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تستضيف قوات إيطالية وأميركية، لهجوم بطائرة مسيرة، مؤكدا عدم وقوع إصابات.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو في بيان نشره الجيش على منصة "اكس": "هذا الصباح تعرضت قاعدة علي السالم في الكويت، لهجوم بطائرة مسيرة، استهدفت ملجأ كان يضم طائرة من دون طيار تابعة لقوة المهام الجوية الإيطالية، ما أدى إلى تدميرها".وأكد أن "جميع الأفراد العاملين في القاعدة سالمين ولم يُصابوا بجروح وقت الهجوم".وجاء في البيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بأنه تم تقليص عدد الأفراد في الأيام الأخيرة نظرا لـ"تطورات الوضع الأمني في المنطقة".وأضاف البيان: "تم نشر الأفراد المتبقين في القاعدة لتنفيذ مهام أساسية".وتابع: "كانت الطائرة المتضررة ركيزة أساسية للأنشطة العملياتية، وبقيت في القاعدة لضمان استمرارية العمليات".