وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم الإعلان عن تحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الإعلان هذا الأسبوع عن اتفاق دول عدة على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.



ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير الذي أوردته الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين..