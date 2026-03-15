ماكرون: أبلغت الرئيس الإيراني بأن "استهداف" فرنسا "غير مقبول"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان أن "استهداف" فرنسا في إطار التصعيد الإقليمي الناجم عن الحرب في إيران "غير مقبول"، وطالبه بالسماح بعودة مواطنَين فرنسيَين محتجزين في الجمهورية الإسلامية "بأسرع وقت".وكتب ماكرون على منصة إكس بعد مقتل جندي فرنسي في العراق "ذكّرته بأن فرنسا تتدخل في إطار دفاعي بحت لحماية مصالحها وشركائها الإقليميين ولصالح حرية الملاحة، وأنه من غير المقبول استهداف بلدنا".وأضاف: "كما طالبت الرئيس الإيراني السماح لسيسيل كولر وجاك باريس بالعودة سالمين إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن. لقد طالت محنتهما أكثر من اللازم، ومكانهما مع عائلتيهما".