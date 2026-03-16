ترامب: الحق في إعادة فرض الرسوم الجمركية وأحذر الناتو ونجري محادثات مع إيران

أخبار دولية
2026-03-16 | 01:03
رأى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ لديه "الحق المطلق" في إعادة فرض الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا التعرفات التي أقرّها.

     

وأكّد بدئه القيام بذلك. 

     

واعتبر ترامب أنّ ما فعله القاضي الفدراليّ جيمس بواسبيرغ، في قضية باول، والعديد من القضايا الأخرى، لا علاقة له بالقانون، وأسبابه سياسية.

     

وانتقد ترامب باول بشكل متكرر ووجه له إهانات بسبب سياسات البنك المركزيّ المتعلقة بتحديد سعر الفائدة الرئيسيّ.

     

في سياق آخر، حذّر ترامب في مقابلة مع صحيفة "فايننشل تايمز" من أنّ حلف شمال الأطلسيّ قد يواجه مستقبلًا "سيئًا للغاية" إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح مضيق هُرمز.

     

كما حذّر من أن القمة المرتقبة في بكين مع نظيره الصينيّ شي جينبينغ من 31 آذار حتى 2 نيسان قد تؤجل إذا لم تساعد بكين في فتح مضيق هرمز.

     

وأطلق ترامب دعوة إلى دول عدة لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، والتي باتت شبه متوقفة منذ اندلاع الحرب، ما تسبّب بارتفاع أسعار موارد الطاقة، خصوصا النفط، الى مستويات لم تعهدها منذ أعوام.

     

وأوضح ترامب، للصحافيين المرافقين له في الطائرة الرئاسية، أنّ الولايات المتحدة تجري محادثات مع "حوالى سبع" دول للحصول على مساعدة، لإعادة فتح مضيق هرمز.

     

أمّا في شأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأميركية، فأعلن ترامب إجراء محادثات مع إيران، “لكنّ طِهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق ينهي الحرب”.

     

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى في وقت سابق إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة.

LBCI التالي
طيران الإمارات تتوقع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود
الجيش الإسرائيليّ شنّ موجة ضربات واسعة النطاق ضد طهران
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-20

ترامب: سيتم فرض رسوم جمركية عالمية 10% إضافة إلى الرسوم الجمركية الأخرى

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-13

وزير التجارة الإماراتي: ليس واضحا كيف سيطبق إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على الدول التي تجري تعاملات تجارية مع إيران وسنرى ما إذا كان سيؤثر على واردات المواد الغذائية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-02-04

ترامب يمدد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا

LBCI
أخبار دولية
04:26

المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية: جيرالد فورد في البحر الأحمر تهديد لإيران

LBCI
أخبار دولية
03:01

وزارة الخارجية العمانية: إجلاء دفعة جديدة من العمانيين في إيران

LBCI
أخبار دولية
02:23

طيران الإمارات تتوقع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود

LBCI
أخبار دولية
00:54

الجيش الإسرائيليّ شنّ موجة ضربات واسعة النطاق ضد طهران

LBCI
خبر عاجل
05:27

وزير الخارجية الألماني: ألمانيا ستقدم حزمة مساعدات للبنان بقيمة 188 مليون يورو

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-28

وزير الاقتصاد خلال اطلاق غرفة التجارة البريطانية - اللبنانية: منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قصف مدفعي ليلًا في النبطية... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
2026-03-15

الجيش الاسرائيلي: حزب الله يقوم بوضع بنيته التحتية بشكل منهجي بين تجمعات سكانية في مناطق مدنية في أنحاء لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:29

إنتهاء لقاء بري وماغرو... وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
02:37

هدوء حذر في صور... هذه الصورة

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قصف مدفعي ليلًا في النبطية... هذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
01:10

هدوء حذر يسيطر على الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:27

الشتاء والعواصف: وجع النازحين الجديد!

LBCI
أخبار لبنان
14:48

عام على غيابها... قداس لراحة نفس الاعلامية الزميلة هدى شديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

بين حرب البلد وحرب الجسد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

اليكم تفاصيل الاعتداءات الاسرائيلية اليوم...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مسيّرة إسرائيلية بنسخة إيرانية...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

بين حرب البلد وحرب الجسد!

LBCI
أخبار لبنان
12:59

كهرباء لبنان: إعادة ربط المجموعات الإنتاجية على الشبكة الكهربائية تدريجيًا بعد انفصالها جراء تردي الأحول الجوية

LBCI
أخبار لبنان
16:52

مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا

LBCI
أخبار لبنان
06:22

استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قصف مدفعي ليلًا في النبطية... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
02:04

الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
01:03

ترامب: الحق في إعادة فرض الرسوم الجمركية وأحذر الناتو ونجري محادثات مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
01:35

الإذاعة الإسرائيلية: الجيش سيطلب من الحكومة المصادقة على رفع عديد قوات الاحتياط إلى 450 ألف جندي والخطوة تأتي في إطار الاستعداد لعملية برية واسعة في لبنان

