ترامب: الحق في إعادة فرض الرسوم الجمركية وأحذر الناتو ونجري محادثات مع إيران

رأى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ لديه "الحق المطلق" في إعادة فرض الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا التعرفات التي أقرّها.

وأكّد بدئه القيام بذلك.

واعتبر ترامب أنّ ما فعله القاضي الفدراليّ جيمس بواسبيرغ، في قضية باول، والعديد من القضايا الأخرى، لا علاقة له بالقانون، وأسبابه سياسية.

وانتقد ترامب باول بشكل متكرر ووجه له إهانات بسبب سياسات البنك المركزيّ المتعلقة بتحديد سعر الفائدة الرئيسيّ.

في سياق آخر، حذّر ترامب في مقابلة مع صحيفة "فايننشل تايمز" من أنّ حلف شمال الأطلسيّ قد يواجه مستقبلًا "سيئًا للغاية" إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح مضيق هُرمز.

كما حذّر من أن القمة المرتقبة في بكين مع نظيره الصينيّ شي جينبينغ من 31 آذار حتى 2 نيسان قد تؤجل إذا لم تساعد بكين في فتح مضيق هرمز.

وأطلق ترامب دعوة إلى دول عدة لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، والتي باتت شبه متوقفة منذ اندلاع الحرب، ما تسبّب بارتفاع أسعار موارد الطاقة، خصوصا النفط، الى مستويات لم تعهدها منذ أعوام.

وأوضح ترامب، للصحافيين المرافقين له في الطائرة الرئاسية، أنّ الولايات المتحدة تجري محادثات مع "حوالى سبع" دول للحصول على مساعدة، لإعادة فتح مضيق هرمز.

أمّا في شأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأميركية، فأعلن ترامب إجراء محادثات مع إيران، “لكنّ طِهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق ينهي الحرب”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى في وقت سابق إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة.