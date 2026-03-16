طيران الإمارات تتوقع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود

ذكرت شركة طيران الإمارات اليوم الاثنين أنها تتوقع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود بعد الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.



ويأتي هذا بعد أن تمكنت سلطات دبي من السيطرة على حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من مطار دبي الدولي، ما اضطر السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية.