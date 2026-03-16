الاتحاد الأوروبي: تقديم 458 مليون يورو مساعدات إنسانية للشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 458 مليون يورو (525 مليون دولار) لمنطقة الشرق الأوسط، استجابة للصراعات الدائرة التي تشهدها.



وقالت حجة لحبيب مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الأزمات الإنسانية: "في ظل تمزق الشرق الأوسط بالحروب، يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده بينما يتراجع الآخرون".