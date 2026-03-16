ألمانيا: لن نشارك في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بالوسائل العسكرية

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن حرب إيران لا علاقة لها بحلف شمال الأطلسي، مؤكدا مجددا أن ألمانيا لن تشارك في الحرب ولن تساهم في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بالوسائل العسكرية.



وقال المتحدث: "ما دامت هذه الحرب مستمرة، لن يكون هناك أي مشاركة، ولا حتى في أي جهد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا بالوسائل العسكرية".