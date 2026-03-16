قطر: الدبلوماسية مع إيران ممكنة فقط في حال "أوقفت الهجمات"

شددت قطر على أن الدبلوماسية مع إيران لن تكون ممكنة سوى في حال "أوقفت الهجمات" التي تشنها على الدوحة ودول أخرى في الخليج، ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "اذا أوقفوا الهجمات، عندها يمكننا إيجاد سبيل عبر الدبلوماسية. لكن طالما تتعرض بلداننا لهجمات، هذا ليس وقت تشكيل لجان (مشتركة)، بل لاتخاذ موقف مبدئي للغاية بشأن حماية بلداننا، وليوقفوا (الإيرانيون) مهاجمتنا فورا".