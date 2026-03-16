رويترز: حماس تجري محادثات مع مجلس السلام وسط توتر بسبب حرب إيران

أفادت ثلاثة مصادر لرويترز أن مبعوثين من (مجلس السلام) برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقوا بممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القاهرة، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الذي يتعرض لضغوط كبيرة منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران.والاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع هو أول لقاء بين حماس ومجلس السلام يُعلن عنه منذ بدء الحرب.وعقب الاجتماع، أعلنت إسرائيل أنها ستعيد قريبا فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمغلق منذ بدء حملة القصف على إيران.وقال أحد المصادر إنه يعتقد أن ما أعلنته إسرائيل كان نتيجة مباشرة للاجتماع بين حماس ومجلس السلام. ومجلس السلام، وهو هيئة دولية جديدة يرأسها ترامب شخصيا مكلفة بالإشراف على قطاع غزة بعد الحرب.