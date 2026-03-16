عراقجي: إيران مستعدة للمضي في الحرب إلى "أبعد حد" يلزم

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران مستعدة للمضي في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة إلى "أبعد حد" يلزم.



وقال عراقجي خلال إحاطة صحافية أسبوعية لوزارة الخارجية: "أعتقد أنهم استوعبوا الدرس جيدا الآن، وأدركوا نوع الدولة التي يتعاملون معها، دولة لا تتردد في الدفاع عن نفسها، ومستعدة للمضي في الحرب أينما قادتها، ومواصلتها إلى أبعد حد يلزم".