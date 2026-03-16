مصادر لرويترز: إيران تطلب الإفراج عن ناقلات محتجزة لدى الهند

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن إيران طلبت من الهند الإفراج عن ثلاث ناقلات نفط جرى احتجازها في شباط في إطار محادثات تسعى إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع العلم الهندي أو المتجهة إلى الهند من الخليج عبر مضيق هرمز.



واحتجزت السلطات الهندية ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران قرب المياه الهندية الإقليمية بدعوى أنها أخفت هويتها أو زورتها، وأنها متورطة في عمليات نقل غير قانونية بين السفن في عرض البحر.



وقال أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني، إن طهران تسعى إلى الحصول على إمدادات من بعض الأدوية والمعدات الطبية.