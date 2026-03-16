الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر لرويترز: إيران تطلب الإفراج عن ناقلات محتجزة لدى الهند

أخبار دولية
2026-03-16 | 09:33
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر لرويترز: إيران تطلب الإفراج عن ناقلات محتجزة لدى الهند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر لرويترز: إيران تطلب الإفراج عن ناقلات محتجزة لدى الهند

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن إيران طلبت من الهند الإفراج عن ثلاث ناقلات نفط جرى احتجازها في شباط في إطار محادثات تسعى إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع العلم الهندي أو المتجهة إلى الهند من الخليج عبر مضيق هرمز.

واحتجزت السلطات الهندية ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران قرب المياه الهندية الإقليمية بدعوى أنها أخفت هويتها أو زورتها، وأنها متورطة في عمليات نقل غير قانونية بين السفن في عرض البحر.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني، إن طهران تسعى إلى الحصول على إمدادات من بعض الأدوية والمعدات الطبية.

مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
09:10

مصادر لرويترز: إيران تطالب بالإفراج عن ثلاث ناقلات نفط احتجزتها الهند في شباط في إطار محادثات بشأن المرور الآمن للسفن الهندية عبر مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-01-14

مصادر لرويترز: أميركا تطلب إصدار مذكرات لاحتجاز عشرات ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2026-02-16

مصدر لرويترز: الهند تحتجز ناقلات نفط مرتبطة بإيران وخاضعة لعقوبات أميركية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

مصادر لرويترز: إيران توافق على السماح لناقلتي غاز طبيعي مسال بالإبحار عبر مضيق هرمز

اخترنا لكم
LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
أخبار دولية
10:27

مدير وكالة الطاقة: يمكن سحب المزيد من احتياطيات النفط عند الحاجة

LBCI
أخبار دولية
09:44

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركات صينية وإيرانية بسبب هجمات إلكترونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:08

عمليات برية محدودة ضد الحزب... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
LBCI
اقتصاد
2026-03-10

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

LBCI
خبر عاجل
2026-03-09

مخزومي من بعبدا: قرارات الدولة لا يجب أن تبقى بيانات

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-13

الرئيس جوزاف عون اطلع من الوزير عادل نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-06

هذه تفاصيل الغارات في بعلبك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:13

القرى المسيحية الحدودية: واقع صعب وجولة للسفير البابويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:11

النبطية: صواريخ ودمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:08

عمليات برية محدودة ضد الحزب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:07

نائب رئيس الحكومة: المفاوضات لم تتضح معالمها بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:03

في عين التينة جهود مبذولة لخفض التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
07:08

الراعي استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي"... السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه

LBCI
أخبار لبنان
06:11

الراعي من قصر بعبدا: ندعم كل خطوة يقوم بها عون لما فيه خير لبنان ونؤيد الجيش وقائده

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الـLBCI تواكب جولة السفير البابوي على بعض قرى الشريط الحدودي... "يحق للجميع البقاء في أرضه"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:13

إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم

LBCI
خبر عاجل
07:42

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

بين حرب البلد وحرب الجسد!

LBCI
أخبار لبنان
12:59

كهرباء لبنان: إعادة ربط المجموعات الإنتاجية على الشبكة الكهربائية تدريجيًا بعد انفصالها جراء تردي الأحول الجوية

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
أخبار لبنان
16:52

مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا

LBCI
خبر عاجل
02:04

الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More