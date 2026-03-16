الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركات صينية وإيرانية بسبب هجمات إلكترونية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركتين صينيتين وشركة إيرانية واحدة على خلفية هجمات إلكترونية استهدفت دولا أعضاء في التكتل.



وشملت قائمة العقوبات شركة (إنتجرتي تكنولوجي جروب) وشركة (أنكسون إنفورميشن تكنولوجي) الصينيتين، بالإضافة إلى شركة (إمينيت باسارجاد) الإيرانية.

