مدير وكالة الطاقة: يمكن سحب المزيد من احتياطيات النفط عند الحاجة

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيدا من احتياطيات النفط من مخزونها لاحقا "حسب الحاجة"، مشيرا إلى أنه لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم الموافقة بالفعل على أكبر عملية سحب في التاريخ.



وقال بيرول، في بيان مصور، "على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. وبمجرد اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 بالمئة فقط".