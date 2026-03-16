ميرتس: ألمانيا لن تشارك في حرب إيران

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا لن تشارك في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.وقال، في مؤتمر صحفي ببرلين، "لا نملك التفويض من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي المطلوب بموجب القانون الأساسي. ولذلك، كان واضحا منذ البداية أن هذه الحرب ليست من اختصاص حلف الأطلسي".وأضاف "لم تستشرنا الولايات المتحدة وإسرائيل قبل هذه الحرب أيضا. أما بالنسبة لإيران، فلم يصدر أي قرار مشترك بشأن مسألة التدخل. ولهذا السبب، لا مجال للتساؤل عن كيفية مشاركة ألمانيا عسكريا في هذه الحرب".