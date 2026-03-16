ميرتس: ألمانيا لن تشارك في حرب إيران

2026-03-16 | 12:29
ميرتس: ألمانيا لن تشارك في حرب إيران
ميرتس: ألمانيا لن تشارك في حرب إيران

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا لن تشارك في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال، في مؤتمر صحفي ببرلين، "لا نملك التفويض من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي المطلوب بموجب القانون الأساسي. ولذلك، كان واضحا منذ البداية أن هذه الحرب ليست من اختصاص حلف الأطلسي".

وأضاف "لم تستشرنا الولايات المتحدة وإسرائيل قبل هذه الحرب أيضا. أما بالنسبة لإيران، فلم يصدر أي قرار مشترك بشأن مسألة التدخل. ولهذا السبب، لا مجال للتساؤل عن كيفية مشاركة ألمانيا عسكريا في هذه الحرب".
 

LBCI
أخبار دولية
14:19

وزير الخارجية الإيراني يعلق على لجوء واشنطن إلى دول أخرى لفتح مضيق هرمز

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:18

مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026

LBCI
أخبار دولية
13:40

ميرتس يدعو إسرائيل لتجنب عملية برية في لبنان ويعتبر أنها ستكون "خطأ"

LBCI
أخبار دولية
13:27

ترامب: "حزب الله" مشكلة كبيرة... ومن غير الواضح ما إذا كان المرشد الإيراني الجديد "ميتا أم لا"

