ترامب ينتقد افتقار بعض الدول إلى "الحماسة" للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب افتقار بعض الدول، خصوصا من الحلفاء، الى "الحماسة" للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز المغلق عمليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.



وقال ترامب في تصريحات للصحافيين "لقد وفرنا لكم الحماية على مدى 40 عاما، و(الآن) لا تريدون المشاركة" في إعادة فتح المضيق. أضاف "نحضّ بقوة الدول الأخرى على المساهمة معنا والانخراط سريعا وبحماسة كبيرة".