المحكمة العليا تبحث طلب ترامب إلغاء الحماية المؤقتة للمهاجرين من سوريا وهايتي

أعلنت المحكمة العليا الأميركية أنها ستنظر في المرافعات المتعلقة بشرعية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الحماية القانونية المؤقتة لأكثر من 350 ألفا من هايتي ونحو 6100 سوري مقيمين في الولايات المتحدة، وذلك في إطار برنامج الرئيس الجمهوري للترحيل الجماعي.



وأبقى القضاة على أمرين قضائيين يمنعان قرار الإدارة بإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني سوريا وهايتي، خلال البت في الطعون القانونية المقدمة على هذه السياسة.



وستنظر المحكمة في هذه القضايا الشهر المقبل.