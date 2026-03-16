أكسيوس: تفعيل قناة اتصال بين إيران وأميركا في الأيام القليلة الماضية

أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع، بمعاودة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأيام القليلة الماضية.