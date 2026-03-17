الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل أربعة أشخاص في غارة على منزل في بغداد وهجمات صاروخية على السفارة الأميركية

2026-03-17 | 00:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل أربعة أشخاص في غارة على منزل في بغداد وهجمات صاروخية على السفارة الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقتل أربعة أشخاص في غارة على منزل في بغداد وهجمات صاروخية على السفارة الأميركية

قتل أربعة اشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد في وقت مبكر الثلاثاء، وفق ما صرح مسؤولان أمنيان، حيث أفاد أحدهما بمقتل "مستشارين إيرانيين اثنين" كانا يقاتلان إلى جانب فصائل عراقية موالية لإيران.

وتأتي هذه الغارة بعد وقت قصير من هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف السفارة الأميركية في بغداد داخل المنطقة الخضراء المحصنة.
 
وكان هجوم مماثل قد استهدف البعثة الدبلوماسية مساء الاثنين، في حين سقطت مسيّرة على سطح فندق يقصده دبلوماسيون في بغداد دون أن تخلّف أضرارا أو ضحايا بحسب السلطات.

واستُهدفت السفارة الأميركية مرتين، الأولى بأربعة صواريخ تم اعتراضها، والثانية بهجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه شاهد دخانا أسود يتصاعد عقب انفجار في مجمع السفارة، في حين اعترضت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة.
 
وأضاف المسؤول الأمني أن "السفارة تعرضت لهجوم بثلاث مسيرات وأربعة صواريخ، مع سقوط طائرة مسيرة واحدة على الأقل داخلها".

وجاء ذلك بُعيد إعلان كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران "استشهاد" مسؤولها الأمني أبو علي العسكري، بدون أن تحدّد الظروف ولا التاريخ.
 

أخبار دولية

أربعة

أشخاص

بغداد

وهجمات

صاروخية

السفارة

الأميركية

LBCI التالي
إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قرب سلطنة عمان
سماع دوي عدة انفجارات في الدوحة
LBCI السابق

d-none hideMe
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:37

قاليباف : لا يمكن إرساء أمن في المنطقة إلا عبر دولها

LBCI
أخبار دولية
03:35

قتيل في أبوظبي جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ بالستي

LBCI
أخبار دولية
03:18

الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال عشرة "جواسيس أجانب"

LBCI
أخبار دولية
01:20

رئيس المنظمة البحرية: مرافقة السفن لن تضمن مرورا آمنا عبر مضيق هرمز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:45

استهداف آلية ودراجة لعسكريين في الجيش اللبناني بمسيّرتين على طريق قعقعية الجسر وإصابة خمسة جنود

LBCI
أخبار لبنان
13:04

وحدة إدارة مخاطر الكوارث: عدد النازحين المسجلين ذاتيا وصل إلى 1049328

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-09

"الدولة حاضرة بقوّة"... كاهن رعية رميش الأب نجيب العميل يتحدّث للـLBCI عن الوضع في البلدة

LBCI
موضة وجمال
2026-01-12

كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:12

اليكم المشهد من صور...

LBCI
أمن وقضاء
02:47

غارات فجرا على اطراف بلدة يحمر - البقاع الغربي...

LBCI
أمن وقضاء
02:24

كاميرا الـLBCI ترصد موقع الغارة التي استهدفت عرب الجل - صيدا

LBCI
أمن وقضاء
02:17

استهداف شقة سكنية في خلدة فجرا... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
02:00

هكذا يبدو الوضع في النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الأوسكار 2026: جوائز السينما العالمية في ظل توترات دولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:13

إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
خبر عاجل
07:42

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More