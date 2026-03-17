مقتل أربعة أشخاص في غارة على منزل في بغداد وهجمات صاروخية على السفارة الأميركية

قتل أربعة اشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد في وقت مبكر الثلاثاء، وفق ما صرح مسؤولان أمنيان، حيث أفاد أحدهما بمقتل "مستشارين إيرانيين اثنين" كانا يقاتلان إلى جانب فصائل عراقية موالية لإيران.



وتأتي هذه الغارة بعد وقت قصير من هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف السفارة الأميركية في بغداد داخل المنطقة الخضراء المحصنة.

وكان هجوم مماثل قد استهدف البعثة الدبلوماسية مساء الاثنين، في حين سقطت مسيّرة على سطح فندق يقصده دبلوماسيون في بغداد دون أن تخلّف أضرارا أو ضحايا بحسب السلطات.



واستُهدفت السفارة الأميركية مرتين، الأولى بأربعة صواريخ تم اعتراضها، والثانية بهجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ.



وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه شاهد دخانا أسود يتصاعد عقب انفجار في مجمع السفارة، في حين اعترضت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة.

وأضاف المسؤول الأمني أن "السفارة تعرضت لهجوم بثلاث مسيرات وأربعة صواريخ، مع سقوط طائرة مسيرة واحدة على الأقل داخلها".



وجاء ذلك بُعيد إعلان كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران "استشهاد" مسؤولها الأمني أبو علي العسكري، بدون أن تحدّد الظروف ولا التاريخ.