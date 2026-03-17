إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قرب سلطنة عمان

أصيبت ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفق ما أعلنت وكالة بحرية بريطانية الثلاثاء، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.



وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية في منشور على منصة اكس إن "ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوف مجهول وهي راسية".



وأضافت: "جرى الإبلاغ عن أضرار هيكلية طفيفة، ولم تسجل إصابات بين أفراد الطاقم".