الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال عشرة "جواسيس أجانب"

أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء اعتقال عشرة "جواسيس أجانب"، في اليوم الثامن عشر من الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية.



وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن فرع الاستخبارات التابع للحرس في محافظة خراسان رضوي بشمال غرب البلاد أفاد بأنه "تم التعرف على عشرة مرتزقة وخونة، واعتقالهم"، من دون تحديد جنسياتهم.



وأوضح الحرس أن أربعة منهم كانوا يجمعون معلومات "حول مواقع حساسة وبنية تحتية اقتصادية"، بينما يرتبط الآخرون بـ"جماعة إرهابية ملكية".

