رئيس المنظمة البحرية: مرافقة السفن لن تضمن مرورا آمنا عبر مضيق هرمز

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز قوله إن توفير مرافقة من السفن الحربية لن "يضمن بنسبة 100 بالمئة" سلامة السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.



وقال دومينجيز للصحيفة إن المساعدة العسكرية "ليست حلا طويل الأمد أو مستداما" لفتح المضيق.