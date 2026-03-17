قاليباف : لا يمكن إرساء أمن في المنطقة إلا عبر دولها

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي اليوم : "إن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن"، وأشار إلى "أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها"، بحسب وكالة "رويترز".



وذكر "سيتغير وجه الشرق الأوسط ونظامه، ولكن ليس وفقا للخطط الأميركية. نحن، الدول الإسلامية في المنطقة، سنرسخ النظام والأمن الإقليميين في ما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والأمني".

