الاردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان: نطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها

دان الأردن اليوم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والتوغّل البرّيِّ الإسرائيلي في جنوب لبنان؛ خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.



‏وأكّدت وزارة الخارجية الاردنية ضرورةَ وقفِ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من أراضيه، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها.



وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.



وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كافة اعتداءاتها على لبنان؛ للحؤول دون اتساع رقعة الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية