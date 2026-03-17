مسؤول ايراني: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أميركا

أعلن مسؤول إيراني كبير أن الزعيم الأعلى آية الله مجتبى خامنئي رفض مقترحات نقلتها دولتان وسيطتان إلى طهران لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية.



وأضاف المسؤول أن موقف خامنئي الخاص بالثأر من الولايات المتحدة وإسرائيل "حازم وجاد للغاية".



ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الزعيم الأعلى قد حضر الاجتماع شخصيا.