إسرائيل تعلن قتل علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج في طهران

أعلنت إسرائيل أنها قتلت الأمين العام المجلس القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يعتبر إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في ضربات على طهران التي شهدت ليلة من القصف العنيف.



كذلك، استهدفت الضربات الإسرائيلية ليلا الضاحية الجنوبية لبيروت، وأفادت التقارير بإطلاق صواريخ إيرانية خلال الساعات الماضية في اتجاه إسرائيل ودول عدّة في دول الخليج حيث قتل شخص صباحا في أبو ظبي.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أبلغني رئيس الأركان للتو أن لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وسليماني، قائد الباسيج، الجهاز القمعي المركزي في إيران، قد قُتلا مساء أمس" في ضربات نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي على طهران.



ولم تؤكد طهران بعد هذه المعلومات.