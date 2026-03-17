إسرائيل تعلن قتل علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج في طهران
أخبار دولية
2026-03-17 | 07:02
مشاهدات عالية
إسرائيل تعلن قتل علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج في طهران
أعلنت إسرائيل أنها قتلت الأمين العام المجلس القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يعتبر إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في ضربات على طهران التي شهدت ليلة من القصف العنيف.
كذلك، استهدفت الضربات الإسرائيلية ليلا الضاحية الجنوبية لبيروت، وأفادت التقارير بإطلاق صواريخ إيرانية خلال الساعات الماضية في اتجاه إسرائيل ودول عدّة في دول الخليج حيث قتل شخص صباحا في أبو ظبي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أبلغني رئيس الأركان للتو أن لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وسليماني، قائد الباسيج، الجهاز القمعي المركزي في إيران، قد قُتلا مساء أمس" في ضربات نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي على طهران.
ولم تؤكد طهران بعد هذه المعلومات.
التالي
أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضربات على إيران
السابق
خبر عاجل
04:43
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني في ضربة داخل طهران
وزير الدفاع الاسرائيلي: لاريجاني وقائد الباسيج قتلا الليلة الماضية
أخبار دولية
2026-03-12
الجيش الإسرائيلي: قصف نقاط تفتيش لقوات الباسيج في طهران
آخر الأخبار
2026-03-12
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم عناصر وحواجز لقوات الباسيج في طهران
أخبار دولية
07:30
ألبانيا تصنّف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
07:06
أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل
أخبار دولية
06:55
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضربات على إيران
أخبار دولية
06:04
مسؤول ايراني: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أميركا
آخر الأخبار
07:11
الجيش الإيراني: استهدفنا مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع أسلحة تابعة للشرطة الإسرائيلية
آخر الأخبار
07:12
وكالة: جهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على 55 شخصا في جنوب إيران بتهمة التعاون مع أميركا وإسرائيل
آخر الأخبار
07:12
وكالة: سفير إيران في موسكو ينفي صحة تقارير تفيد بوجود الزعيم الأعلى الجديد في روسيا لتلقي العلاج
خبر عاجل
07:24
وزير الخارجية الإسرائيلي: نتوقع من حكومة لبنان اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات على إسرائيل من لبنان
أخبار لبنان
04:41
آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...
أخبار لبنان
03:12
اليكم المشهد من صور...
أمن وقضاء
02:47
غارات فجرا على اطراف بلدة يحمر - البقاع الغربي...
أمن وقضاء
02:24
كاميرا الـLBCI ترصد موقع الغارة التي استهدفت عرب الجل - صيدا
أمن وقضاء
02:17
استهداف شقة سكنية في خلدة فجرا... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
02:00
هكذا يبدو الوضع في النبطية...
تقارير نشرة الاخبار
14:55
اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب
أخبار لبنان
00:30
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل
خبر عاجل
02:53
تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
أخبار دولية
10:56
رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…
أخبار لبنان
10:47
"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"
أخبار لبنان
15:21
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
أخبار دولية
07:06
أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل
أخبار لبنان
15:04
توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام
تقارير نشرة الاخبار
09:17
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
