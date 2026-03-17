أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

#عاجل ❌جيش الدفاع قضى على المدعو علي لاريجاني – مرشد نظام الإرهاب الإيراني بالفعل



❌في ضربة دقيقة شنها سلاح الجو بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية ومع قدرات عملياتية فريدة في قلب طهران تم القضاء على المدعو علي لاريجاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني… pic.twitter.com/w4Ia3UQ9XC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2026

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش قتل علي لاريجاني – مرشد النظام الإيراني بالفعل.وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "في ضربة دقيقة شنها سلاح الجو بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية ومع قدرات عملياتية فريدة في قلب طهران تم القضاء على علي لاريجاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والذي شغل منصب المرشد الفعلي للنظام الإيراني وذلك أثناء تواجده بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران".وأضاف: "على مدى سنوات كان لاريجاني يعتبر أحد أقدم وأبرز الشخصيات في قمة هرم النظام الإيراني وكان مقرّبًا من مرشد النظام علي خامنئي".وتابع: "وبعد القضاء على خامنئي رسّخ لاريجاني مكانته مرشدًا فعليًا للنظام وقاد القتال ضد إسرائيل ودول المنطقة".ولفت الى انه "في إطار منصبه أشرف لاريجاني على التنسيق السياسي-الأمني لنظام الإرهاب الإيراني وعمل على إدارة النشاط على الساحة الدولية بما في ذلك العلاقة مع دول المحور الإيراني".وأشار أدرعي الى انه في "خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد النظام في إيران قاد عمليات القمع العنيفة والوحشية بل وأشرف شخصيًا على المجزرة التي ارتُكبت بحق المتظاهرين الإيرانيين".