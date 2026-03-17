أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

#عاجل ❌جيش الدفاع قضى على المدعو علي لاريجاني – مرشد نظام الإرهاب الإيراني بالفعل
❌في ضربة دقيقة شنها سلاح الجو بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية ومع قدرات عملياتية فريدة في قلب طهران تم القضاء على المدعو علي لاريجاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني… pic.twitter.com/w4Ia3UQ9XC
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2026
