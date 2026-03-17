ألبانيا تصنّف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

صنّفت ألبانيا الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" وإيران "دولة راعية للإرهاب"، بموجب قرار تبناه البرلمان في اليوم الثامن عشر من الحرب في الشرق الأوسط.



وجاء في نصّ القرار أن "البرلمان الألباني يعلن جمهورية إيران الإسلامية دولة راعية للإرهاب ودولة تلجأ إلى سبل إرهابية لبلوغ أهداف سياستها الخارجية".



وندّدت ألبانيا في قرارها بالهجمات السيبرانية التي طالت مؤسساتها، ولا سيّما هجوم في 2022 دفع تيرانا إلى قطع علاقاتها بطهران.





