ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز

2026-03-17 | 11:09
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز

شدّد الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون على أنّ فرنسا غير مستعدة للانخراط في "عمليات" لتأمين مضيق هُرمز "في الظرف الراهن" مع تواصل القصف.

 

وأشار، في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، إلى إمكان "مواكبة" السفن في هذا الممر الإستراتيجيّ، عندما يصبح الوضع "أكثر هدوءًا".

     

وقال: "لسنا طرفًا في النزاع، وبالتالي لن تشارك فرنسا أبدًا في عمليات فتح مضيق هرمز  أو تحريره في الظرف الراهن".

     

وأضاف: "في المقابل، نحن مقتنعون بأنه عندما تصبح الأوضاع أكثر هدوءا أي عندما تتوقف ذروة القصف، فنحن مستعدون، مع دول أخرى، لتحمّل مسؤولية نظام مواكبة”.

 

ورأى أنّ ذلك يفترض، أيضًا، إجراء نقاشات، لا سيما مع إيران.

آخر الأخبار

أخبار دولية

فرنسا

مستعدة

للمشاركة

تأمين

LBCI التالي
ترامب يؤكد أنه لم "يعد يحتاج إلى مساعدة" لتأمين مضيق هرمز
نتنياهو: المزيد من المفاجآت لإيران لن نكشف عنها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:41

ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز "في الظرف الراهن"

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-16

ترامب عن مضيق هرمز: أعتقد أن ماكرون مستعد لتقديم المساعدة وفوجئت بشدة بموقف بريطانيا ولم أكن راضيا عن موقف بريطانيا لكن أعتقد أنهم ربما يسهمون بجهود فتح مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

ماكرون: نعمل على مهمة لعدة دول لتأمين الحركة في مضيق هرمز متى سمحت الظروف بذلك

LBCI
آخر الأخبار
10:52

ماكرون: أي مهمة بشأن نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز تتطلب تنسيقا إيرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:25

إيران تنعى علي لاريجاني

LBCI
أخبار دولية
16:37

زيلينسكي يعلن نشر نحو 200 خبير في الشرق الأوسط للمساعدة في التصدي للمسيّرات الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
16:00

كتائب حزب الله تطالب كلّ "جندي أجنبي" بمغادرة العراق

LBCI
أخبار دولية
15:54

الجيش الإسرائيلي يتوعد بالعثور على المرشد الأعلى الإيراني "وتحييده"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

بيان: قوّات سوريا الديمقراطية تنفي شن هجوم بطائرات مسيرة على قوات الجيش السوري في ريف الحسكة

LBCI
أخبار لبنان
17:53

حزب الله في سلسلة بيانات جديدة: إستهداف قواعد ومستوطنات وتجمعات للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-19

الحريري يشارك في إفطار دار الفتوى ويلتقي بري في عين التينة لبحث المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-07

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

اليونيسف للـLBCI: الأطفال يدفعون ثمن هذه الحروب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

دفعة أولى من المحكومين السوريين سلمهم لبنان إلى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أزمة النزوح تتفاقم… والحكومة تستنجد بأصدقاء لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في التهجير لا عيد فطر... فقط ذكريات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

اغتيالات كبيرة تهزّ إيران… لاريجاني وآخرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

اد غبريال للـLBCI: خطوتان أساسيتان على الجيش اللبنانيّ والحكومة أن يقوما بهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في لبنان... طرح التفاوض أمام اكثر من عقدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

ضربات طالت مناطق عديدة اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

متري للـLBCI: التنسيق الامني بين لبنان وسوريا مستمر بشكل شبه يومي

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
خبر عاجل
12:37

قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
13:33

جنبلاط تلقى اتصالا من بري ورسالة من الرئيس الفلسطيني

