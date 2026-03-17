ترامب يؤكد أنه لم "يعد يحتاج إلى مساعدة" لتأمين مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "لم يعد يحتاج إلى مساعدة" في إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما رفض معظم حلفاء الولايات المتحدة طلبه في هذا الشأن.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "معظم حلفائنا في الناتو أبلغوا الولايات المتحدة عدم رغبتهم في المشاركة في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي".



وأضاف: "لم نعد في حاجة إلى مساعدة دول الناتو، ولم نعد نرغب فيها. لم نكن في حاجة إليها البتة"، مشيرا كذلك إلى اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول أخرى حليفة رفضت طلبه المساعدة.

واعتبر أنّ حلف الأطلسي يرتكب أخطاء شديدة الحمق في شأن إيران.