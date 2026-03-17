الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد قوات الباسيج

أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل قائد قوات الباسيج التابعة له، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتله في غارة جوية في خضم الحرب مع الولايات المتحدة على طهران.



وقال الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني سباه نيوز: "استشهد القائد غلام رضا سليماني، رئيس منظمة الباسيج، في هجوم إرهابي نفذه العدو الأميركي-الصهيوني".