الجيش الإسرائيلي يتوعد بالعثور على المرشد الأعلى الإيراني "وتحييده"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مصمم على تعقب و"تحييد" المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ انتخابه قبل أكثر من أسبوع خلفا لوالده الذي قتل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي.



وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين في كلمة متلفزة: "مجتبى خامنئي... لا نسمعه، ولا نراه، لكن يمكنني أن أقول لكم شيئا واحدا: سنواصل ملاحقة أي شخص يشكل تهديدا لإسرائيل، ولن يفلت من العقاب، سنتعقبه ونجده ونحيّده".

