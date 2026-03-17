زيلينسكي يعلن نشر نحو 200 خبير في الشرق الأوسط للمساعدة في التصدي للمسيّرات الإيرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 201 خبيرا عسكريا أوكرانيا ينتشرون في الشرق الأوسط للمساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية، موضحا أن 34 آخرين "جاهزون للانتشار".



وقال زيلينسكي في كلمة أمام البرلمان البريطاني: "هؤلاء خبراء عسكريون، خبراء يعرفون كيف يقدمون المساعدة، وكيف يدافعون ضد طائرات شاهد المسيّرة (الإيرانية الصنع). فرقنا موجودة بالفعل في الإمارات وقطر والسعودية، وهي في طريقها إلى الكويت".