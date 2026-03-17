كتائب حزب الله تطالب كلّ "جندي أجنبي" بمغادرة العراق

دعت كتائب حزب الله الموالية لإيران كلّ "جندي أجنبي" الى مغادرة العراق، معتبرة أن عدم استقرار البلاد "يكمن في الوجود الأميركي الخبيث".



وقالت في بيان: "إن سبب عدم استقرار العراق يكمن في الوجود الأميركي الخبيث، ولن يتحقق إلّا بخروج آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية".



وحمل البيان توقيع أبو مجاهد العسّاف، وهو الأول باسمه منذ تعيينه الاثنين مسؤولا أمنيا للكتائب خلفا لأبو علي العسكري الذي أعلنت "استشهاده" من دون تحديد ظروف ذلك أو تاريخه.