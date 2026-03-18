الرياض تستضيف اجتماعا لوزراء دول عربية وإسلامية لبحث الأمن الإقليمي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ستستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض مساء اليوم الأربعاء "بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها".



ويأتي هذا وسط احتدام الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ أكدت طهران أمس الثلاثاء أن إسرائيل قتلت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وهو أعلى شخصية يتم استهدافها منذ اليوم الأول للحرب الأميركية الإسرائيلية، في حين ذكر مسؤول إيراني كبير أن الزعيم الأعلى الجديد رفض مقترحات للتهدئة نقلتها دولتان وسيطتان.



وترد إيران على الهجوم الأميركي الإسرائيلي بشن هجمات واسعة النطاق على جيرانها في الخليج الذين يستضيفون قواعد عسكرية أميركية.