وزير الخارجية الإيراني يحذر من أن التداعيات العالمية للحرب "ستطال الجميع"

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط سيشعر بها الجميع على صعيد العالم، داعيا المزيد من المسؤولين الغربيين إلى معارضة هذه الحرب.



وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس" أرفقه بنسخة من رسالة استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران الثلاثاء، إن "موجة التداعيات العالمية لم تبدأ بعد وستطال الجميع، بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق".



وأضاف "عدد متزايد من الأصوات، بينهم أصوات مسؤولين أوروبيين وأميركيين، يرددون أن الحرب على إيران ظالمة. ينبغي على المزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذوهم".