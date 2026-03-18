إيران: وجود القوات الأميركية سبب شن غارات على مدن الخليج

رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر قناة الجزيرة في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء أن الضربات التي شنتها بلاده بالقرب من المناطق الحضرية في دول الخليج سببها انتقال القوات الأميركية من القواعد العسكرية إلى فنادق داخل المدن.



وقال: "أينما تجمعت القوات الأميركية، وأينما كانت هناك منشآت تابعة لها، جرى استهدافها. ومن المحتمل كون بعض هذه الأماكن قريبة من المناطق العمرانية".



وأقر عراقجي بأن دول المنطقة "مستاءة وأن شعوبها تضررت أو تعرضت للإزعاج" جراء الضربات الإيرانية، لكنه أشار إلى أن المسؤولية تقع بالكامل على الولايات المتحدة لبدئها الحرب في 28 شباط.