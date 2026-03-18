انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الثلاثاءالتهديدات "شبه اليومية" التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كوبا، في ظل الحصار النفطي المستمر الذي يُثقل كاهل البلاد.وكتب دياز كانيل في بيان على "إكس"، "في مواجهة أسوأ السيناريوهات، تملك كوبا ضمانة واحدة: أي معتدٍ خارجي سيواجه مقاومة منيعة".