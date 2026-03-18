وكالة الطاقة الذرية: قذيفة أصابت موقع محطة بوشهر النووية الإيرانية

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منشور على موقع "إكس"، أن إيران أبلغتها بأن قذيفة أصابت موقع محطة بوشهر للطاقة النووية مساء أمس الثلاثاء، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار بالمحطة أو إصابات بين الموظفين.



والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة.