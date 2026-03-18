توقف تدريجي لإنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي بعد انفجار

أكد ثلاثة مهندسين في حقل الشرارة النفطي الليبي لرويترز أن الإنتاج يتوقف تدريجيا عقب انفجار وقع في أحد خطوط أنابيب الحقل.



وتوقعوا أن تستغرق أعمال الصيانة يومين تقريبا، بما في ذلك الوقت اللازم لتقييم حجم الأضرار.



وحقل شرارة أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا، إذ تتراوح طاقته الإنتاجية بين 300 ألف و320 ألف برميل يوميا.