باراك: لم نحث سوريا على المساعدة في نزع سلاح "حزب الله"

نفى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة حثت سوريا على المساعدة في نزع سلاح "حزب الله"، وأن دمشق ترددت في اتخاذ مثل هذا القرار.



وكتب براك على "إكس": "إن التقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة تشجّع سوريا على إرسال قوات إلى لبنان خاطئة وغير دقيقة".